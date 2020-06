Ökostrom-Abgabe wird auf 100 Euro steigen

Haushalte

Die einzige Möglichkeit der, sich derzeit gegen hohe Tarife zu wehren, ist der Wechsel des Stromlieferanten.freut sich daher darüber, dass die Wechselbereitschaft der Konsumenten zugenommen hat. Die Aufsichtsbehörde E-Control hat außerdem ein Tarif-Prüfverfahren eingeleitet. Dabei soll festgestellt werden, ob die Differenz zwischen den Stromtarifen für die Industrie und dengerechtfertigt ist. Die Energielieferanten haben versucht, sich gegen ein solches Prüfverfahren zu wehren. Allerdings ohne Erfolg.

E-Control-Vorstand Walter Bolz geht davon aus, dass die Großhandelspreise wegen der Energiewende in Deutschland weiter sinken werden. Eine Rücknahme der Energiewende beim Nachbarn sei trotz steigender CO 2 -Emissionen politisch kaum umsetzbar. Die CO 2 -Emissionen steigen, weil wegen der niedrigen Großhandelspreise mehr Strom aus billiger Kohle erzeugt wird.

Aus diesem Grund rentiert sich die Stromproduktion in Gaskraftwerken derzeit nicht. Das sorgt für deutlich niedrigere Gewinne in den Bilanzen der Energielieferanten.