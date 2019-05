Aus für TT und R8: Audi setzt auf E-Autos statt Supersportler

Audi will in den nächsten Jahren deutlich mehr Elektroautos an den Start bringen und so die Rivalen Daimler und BMW abhängen. 2025 will die VW-Tochter mehr als 30 Modelle mit Elektroantrieb im Angebot haben, darunter 20 rein batteriegetriebene Wagen.

Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am weltweiten Absatz solle dann bei 40 Prozent liegen, teilte die Marke mit den vier Ringen anlässlich der Hauptversammlung am Donnerstag im baden-württembergischen Neckarsulm mit.