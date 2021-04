Dazu will die BMW-Tochter weitere Aufträge vom Mutterkonzern an Land ziehen. „Der Dieselmotor bleibt weiterhin ein Schwerpunkt, weil er am Markt extrem wichtig ist. Wir werden aber den Entwicklungsstandort Steyr vermehrt auf die Elektromobilität hin ausbauen“, sagt Fritz Steinparzer, Leiter des Entwicklungsbereichs in Steyr. Von den 700 Mitarbeitern in der Entwicklung sind 15 Prozent in Sachen E-Autos tätig. Dieser Anteil soll in den nächsten Jahren stetig steigen.

Bereits im Vorjahr hat das Werk die Entwicklung von elektrischen Antriebseinheiten für die kleineren Fahrzeuge (Mini, 1er BMW, 2er, X1) übernommen. Diese Einheiten bestehen aus einem E-Motor, einem Getriebe, einer Leistungselektronik und aus einem Gehäuse.

Seit Mitte vergangenen Jahres wird in Steyr auch das Gehäuse für die neuesten E-Antriebe hergestellt. „Diese Fertigungslinie werden wir schneller ausbauen, als ursprünglich gedacht“, sagt Susanek. „Es ist uns auch gelungen, eine weitere Fertigungslinie für Antriebsgehäuse an unseren Standort zu holen.“ In die erste Fertigungslinie werden heuer 37 Millionen Euro investiert, in die zweite bis 2022 insgesamt 80 Millionen Euro. Die erste Linie produziert 460.000 Gehäuse pro Jahr, die zweite 180.000 Einheiten.