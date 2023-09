E-Auto-Marke aus Vietnam noch 2023 in der EU erhältlich

Weitere Modelle 2024 auf dem europäischen Markt.

"Wir gehen davon aus, dass wir die ersten VF8-Modelle im vierten Quartal dieses Jahres an französische, deutsche und niederländische Kunden ausliefern werden", sagte VinFast-Vorstandschefin Le Thi Thu Thuy. Weitere Modelle kämen dann 2024 auf den europäischen Markt. VinFast plant den Bau neuer Fabriken in den Vereinigten Staaten und Indonesien. VinFast, Teil des vietnamesischen Mischkonzerns Vingroup , wurde 2017 gegründet und begann 2021 mit der Produktion von Elektrofahrzeugen, nachdem es die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotor eingestellt hatte.

Nach Angaben des Beratungsunternehmens Inovev ist Europa einer der größten Märkte für chinesische Autohersteller. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres haben sie fast 70.000 Elektrofahrzeuge ausgeliefert, fast dreimal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Sollte die EU-Untersuchung zu dem Schluss kommen, dass Strafzölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge gerechtfertigt sind, könnte VinFast preislich wettbewerbsfähiger sein. Das Modell VF8 wird etwa in Frankreich bei 50.990 Euro starten. Das in China hergestellte Modell Tesla Y, dem ebenfalls EU-Zölle drohen, gibt es ab 46.000 Euro.