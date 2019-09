"Dummkopf" und "planlos": Wie Trump den Notenbankchef abwatscht

Wenn man will, so könnte man einen Anflug an Selbstkritik herauslesen: "Wo habe ich diesen Typen, Jerome, nur gefunden?", fragte US-Präsident Donald Trump sich und seine Twitter-Fangemeinde kürzlich. Eine vermutlich rhetorisch gemeinte Frage.

Und das war noch das mildeste, was Trump dem Chef der US-Notenbank an den Kopf warf. Da war von "Dummköpfen" (boneheads) die Rede, von "Naivität", die Notenbanker hätten "keinen Plan" und seien "sehr schwach". Sie hätten die USA "im Stich gelassen" und seien "geistig nicht auf der Höhe".