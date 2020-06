Dürre: Zittern um die Ernte

Kelly-Chef Wolfgang Hötschl verschafft sich gerade einen Überblick über seine Vertragsbauern. Ein Drittel der Kartoffelzulieferer des Chips-Produzenten bewässern ihre Felder. „Da können wir entspannt sein“, so Hötschl. Wie die Ernte auf den anderen Feldern ausfallen wird, wird das Wetter in den nächsten zwei Wochen entscheiden. „Fakt ist, dass die Kartoffeln seit Wochen nicht mehr wachsen“, klagt Hötschl. Solange die Stauden grün bleiben, können sie aber nachwachsen, so die Hoffnung. Zuletzt hätte es 2003 so eine Dürre auf den Feldern gegeben, erinnert sich Hötschl. Ob die Ernte auch zu steigenden Preisen bei Knabbergebäck führen wird, kann Hötschl noch nicht sagen. Traditionell feilschen Produzenten und Händler im Herbst um Preisanpassungen in den Supermarktregalen.