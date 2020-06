Dürre in den USA, Hunger in der Welt

Dämpfend wirkt derzeit die relativ stabile Situation bei Reis, dem Grundnahrungsmittel für Milliarden von Menschen. Doch laut Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg haben sich die Aussichten für die Reisernte "etwas verschlechtert". Ebenfalls noch nicht absehbar sind die Auswirkungen des gefürchteten Wetterphänomens El Niño, das Meteorologen für heuer erwarten. Es drohen weitere Dürren und Ernteausfälle. Doch wie immer gibt es Profiteure – auch mit Agrarrohstoffen wird gezockt. Laut der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch seien 80 Prozent der Kontrakte, die auf der weltgrößten Rohstoffbörse in Chicago gehandelt werden, spekulativ. Eine Zahl, die Ernst Gauhs von der Raiffeisen Ware Austria nicht nachvollziehen kann. Es stimme zwar, Spekulation könne auch bei Agrarrohstoffen die Preissituation überhöhen. "Aber nur kurzfristig." Die Preise seien derzeit ganz fundamental von Angebot und Nachfrage getrieben.

Spekulation: Das Ackern am Geldfeld

Die Verbraucherschutz-Organisation " Foodwatch" zitiert immer wieder Studien, die belegen sollen, dass Geldanlagen in Rohstoff-Investments die Preise für Nahrungsmittel mit nach oben treiben und so zum Hunger in der Welt beitragen. Auch wenn nicht klar ist, welche Auswirkungen Spekulationen haben: Die deutsche Commerzbank hat die Konsequenz gezogen und bietet seit Ende Juli keine Veranlagungen in Agrarrohstoffe mehr an. Davor hatten sich schon kleinere deutsche Institute aus diesem "Geldfeld" zurückgezogen.

Die österreichischen Volksbanken gehen den umgekehrten Weg. Just am Montag, dem Tag, an dem die G20 das Einberufen eines Notgipfels zur Lösung von Nahrungsmittelkrisen überlegten, gab die Volksbank Investments die Auflage des neuen Zertifikats "Agrar Rohstoff Garant 2" bekannt. Der Anleger investiert in einen Rohstoffkorb, der zu je einem Viertel aus Mais, Zucker, Sojabohnen und Weizen besteht, und partizipiert in der fünf Jahre dauernden Laufzeit an der Preisentwicklung dieser Nahrungsmittel.