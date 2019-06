Wiener Wirtschaft wirbt um AHS-Maturanten als Lehrlinge

Wie es abläuft

Die Ausbildung umfasst ein praktisches Trainee-Programm in einem Betrieb (70 %), theoretische Fachkompetenz (20 %) und die Vermittlung von Zukunftskompetenzen (10 %) in den drei Feldern Innovation/ Digitalisierung, Sozial- und Selbstkompetenz sowie internationale Kompetenz. Die Vermittlung der Fachtheorie erfolgt in den Berufsschulen, die Zukunftskompetenzen werden sowohl im Betrieb als auch extern durch Bildungspartner vermittelt.

Auslandsaufenthalt

Teil des neuen Konzepts sind weiters ein verpflichtender Auslandsaufenthalt und ein praxisorientiertes Zukunftsprojekt, bei dem die Teilnehmer von Fachmentoren begleitet werden. Die Maturanten erhalten von Beginn an den kollektivvertraglichen Mindestlohn (ca. 1600 Euro), für Betriebe gibt es Förderungen des AMS in Höhe von biszu 900 Euro monatlich. Nach zwei Jahren schließen die Lehrlinge mit dem Diplom "Professional Duale Akademie" (DA Professional) ab, das gleichzeitig die Lehrabschlussprüfung beinhaltet.

Größerer Lehrlingspool

Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer sieht in der Dualen Akademie "eine gute Ergänzung zu den bestehenden Bildungsangeboten – mit dem besonderen Fokus auf die klar definierte Zielgruppe der Maturanten“. Bei jährlich 18.000 Maturanten in Wien könne so der Lehrlingspool für die Betriebe erweitert werden. Jüngere Lehrlinge sollen deshalb nicht verdrängt werden. "Es geht nicht darum, die Lehre von unten nach oben zu verlagern".