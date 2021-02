Druck auf Danone-Boss steigt, zweiter Investor für Änderung in Chefetage

Der Investor habe seine Sorgen in einem Brief an das unabhängige Danone-Verwaltungsratsmitglied Gilles Schnepp offengelegt und sei in Kontakt mit dem Branchenexperten und Ex-Danone-Manager Jan Bennink, um einen Plan für Danone zu entwickeln.

"Die Anziehungskraft von Danone ist sehr einfach: das Unternehmen hat eines der besten Portfolien in der weltweiten Lebensmittelbranche", heißt es in dem Brief. "Unglücklicherweise passt die finanzielle Entwicklung von Danone nicht zu der Qualität des Portfolios. Sie hinkt bei fast jeder Kennzahl hinterher."

Faber steht seit 2014 an der Spitze von Danone und übernahm drei Jahre später auch den Posten des Verwaltungsratschefs. Als Reaktion auf die Kritik der Aktionäre hat er unter anderem den Abbau von 2.000 Arbeitsplätzen angekündigt, zudem soll das Produktportfolio ausgemistet werden.

Danone leidet derzeit insbesondere darunter, dass angesichts der Pandemie Restaurants in vielen Ländern geschlossen sind beziehungsweise Menschen deutlich seltener ausgehen. Das lastet auf dem Gastro-Geschäft. Allein im Jahr 2020 gab der Aktienkurs fast 30 Prozent nach.