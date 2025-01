Die Arbeiterkammer (AK) hat bei ihrem Preismonitor einmal mehr die Preisentwicklung von Billig-Drogeriewaren und Markenprodukten unter die Lupe genommen - und zwar Dezember und Jänner in Onlineshops sowie in jeweils drei Filialen von insgesamt fünf Drogerie- bzw. Supermärkten.

Billig ist billiger geworden, teuer aber teurer

Während Drogerieprodukte aus dem Niedrigpreissegment leicht preiswerter geworden sind, muss man für Marken-Lebensmittel und Marken-Drogerieartikel, die ohnedies bereits teurer sind, nun noch mehr bezahlen.

Im Detail: Im Jänner 2025 kosten die preiswertesten Drogerieartikel bei den Onlinehändlern Bipa, DM und Müller durchschnittlich fast sechs Prozent weniger als im Januar 2024. "Die Teuerung geht hier bei den billigsten Drogeriewaren leicht zurück, was auch darin liegt, dass in den Onlineshops teilweise auch wieder billige Eigenmarken verfügbar waren. Aber Konsumentinnen und Konsumenten spüren das kaum im Geldbörsel, da sich die Preise nach wie vor auf einem hohen Niveau befinden", erklärt Gabriele Zgubic, Verbraucherschutzbeauftragte der Arbeiterkammer.

Während zum Beispiel die billigste Haarspülung etwa 49 Prozent und Shampoo fast 27 Prozent günstiger wurden, müssen wir für einige Billigartikel in den Online-Shops immer noch tief in die Tasche greifen, wie zum Beispiel die günstigste Frischhaltefolie (plus 111 Prozent), Rasierschaum (plus 136 Prozent) und Körperlotion (plus 49 Prozent).