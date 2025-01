Energiepreise: Für Haushalte wird es wieder teurer

Die Energiepreise für einen durchschnittlichen Haushalt sind im Dezember 2024 zum zweiten Mal in Folge gestiegen.

Im Vergleich zum November stiegen die Kosten um 0,5 Prozent. Allerdings gingen sie im Jahresvergleich um 12,1 Prozent zurück, da die Preise für Erdgas und Brennholz gegenüber Dezember 2023 gesunken sind, teilte die Energieagentur in einer Aussendung mit. Für heuer ist jedoch mit Preisanstiegen zu rechnen.

Die höheren Preise für Diesel (plus 1,1 Prozent), Superbenzin (plus 0,9 Prozent) und Heizöl (plus 1,5 Prozent) sorgten im Dezember für den Anstieg des Energiepreisindex (EPI). Die Treibstoffkosten würden sich besonders stark auf den EPI auswirken, da sie für durchschnittliche Haushalte von großer Bedeutung seien.