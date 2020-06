Drogenbaron aus der Studenten-WG

Heroin, vakuumverpackt und unverdächtig via Post geliefert. Gefälschte Pässe und Führerscheine, ausgestellt auf beliebige Wunschnamen. Gehackte Kreditkarten oder sogar Kontaktdaten zu Auftragskillern: All das konnte über die Internet-Plattform Silk Road ("Seidenstraße") geordert werden. Und zwar so komfortabel, wie man es sonst nur von Handelsseiten wie eBay oder Amazon kennt.

Am Dienstag startet nun in New York der Prozess gegen Ross William Ulbricht. Dem 30-jährigen US-Amerikaner aus Austin ( Texas) wird vorgeworfen, das Mastermind hinter Silk Road zu sein. Er soll unter dem Film-Pseudonym "Dread Pirate Roberts" das Netzwerk gegründet und betrieben haben, über das von 2011 bis September 2013 Geschäfte im Wert von 1,2 Milliarden Dollar abgewickelt wurden, behaupten die Ermittler. Und er soll 80 Millionen Dollar Provision eingestrichen haben.

Ein schmächtiger Computerfreak aus einer Studenten-WG mit Profilen auf Linked-In, YouTube und Facebook und einem Faible für den libertären US-Republikaner Ron Paul und den österreichischen Ökonomen Ludwig von Mises: Stellt man sich so einen Drogenbaron vor? Die US-Justiz klagt Ulbricht wegen sieben Delikten an, die von mafiöser Verschwörung über Drogenhandel bis Geldwäsche reichen. Er bestreitet alle Vorwürfe.