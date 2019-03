Dreijahresvergleich: Bodenverbrauch in Österreich ging zurück

Der Bodenverbrauch ist in Österreich zuletzt zurückgegangen. In den vergangenen drei Jahren wurden pro Tag 11,8 Hektar neu beansprucht, berichtete das Umweltbundesamt am Mittwoch in einer Aussendung. Das entspricht nicht ganz der Größe von 17 Fußballfeldern. Somit hat sich der Bodenverbrauch in Österreich um rund neun Prozent gegenüber dem Zeitraum 2015 bis 2017 reduziert.

Im Vorjahr betrug der tägliche Bodenverbrauch 10,5 Hektar. Davon wurde ein Großteil für Bau- und Verkehrsflächen und Betriebsflächen beansprucht. 0,4 Hektar pro Tag wurden für neue Erholungs- und Abbauflächen verbraucht. Der Bodenverbrauch für Betriebsflächen, Erholungsflächen und Straßenverkehrsflächen sank in den vergangenen fünf Jahren.

"Seit dem Jahr 2013 beobachten wir einen sinkenden Trend. Der geht in die richtige Richtung. Das ist auch dringend notwendig, damit uns der Boden nicht verloren geht", erläuterte Karl Kienzl, Stellvertreter der Geschäftsführung im Umweltbundesamt.