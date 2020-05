Drahtseilakt im Tourismus

Was interessiert Sie, wenn Sie ein Urlaubsland aussuchen? Gute Infrastruktur wird wohl dabei sein. Genau so wie die Qualität der Quartiere, Sicherheit und Frieden im Land, gutes Essen und sauberes Wasser. Was eine Unternehmensgründung an Kosten und Zeit verschlingt, wie man zu einer Baugenehmigung kommt oder wie hoch die Lohnsteuer ist, wird bei der Urlaubsplanung eher keine Rolle spielen. All diese Faktoren und noch viele mehr fließen allerdings in den Reise- und Tourismus-Index ein, den das World Economic Forum ( WEF) alle zwei Jahre berechnet.

Im jüngsten Ranking (von 141 untersuchten Ländern) findet sich Spanien erstmals auf Platz 1, gefolgt von Frankreich und Deutschland. Österreich ist binnen zwei Jahren von Rang 3 auf 12 abgerutscht. Ist Österreichs Tourismusbranche tatsächlich so viel schlechter geworden?



„Diese Bewertung ist wirklich infrage zu stellen“, lautet die Antwort von Egon Smeral. Der langjährige Tourismus-Experte des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) hat im März eine Professur an der Modul-Privatuniversät übernommen und führt dort seine Tourismus-Forschung weiter. Er weiß: „Das WEF bricht den erhobenen internationalen Wettbewerbsindex auf den Tourismus runter. Für unseren Tourismus ist aber die Wetterlage viel entscheidender.“