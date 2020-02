Dot.com-Crash: Wie er passierte – und was wir daraus gelernt haben

Illusionen

Die Goldgräberstimmung vor der Jahrtausendwende lockte viele Unternehmen an, die viel zu viel Börsengeld ins Marketing statt ins eigentliche Geschäft steckten. Damit wurde den Anlegern Sand in die Augen gestreut. Es standen aber auch Firmengründer und Manager im Rampenlicht, die mit Scheinumsätzen Traumbilder vorgaukelten. Ihnen standen Anleger gegenüber, die sich vom Kürzel dot.com blenden ließen und zugriffen, ohne sich mit dem Geschäftsmodell zu befassen. „Früher waren nicht einmal Bilanzen nötig, um an die Börse zu gehen“, erinnert sich Erste-Manager Gschiegl. „Wir haben oft in der Familie gescherzt: Bringen wir doch den Heurigen unter Barrique.com an die Börse.“ Heute wären die Börse-Zulassungen jedenfalls viel schärfer als damals, Start-ups können gar nicht an die Börse gehen.

Verrückte Bewertungen

„Den dot.coms war Folgendes gemeinsam: Veränderung für die Welt, verrückte Bewertungen und höchst unprofitabel“, fasst RBI-Experte Brezinschek zusammen. Diese drei Attribute würden heute auch für Tesla gut passen.

Was ließe sich aus der Blase für heute lernen? Bei faszinierendem Technologiewandel wären Anleger immer bereit, hohe Aktienpreise zu bezahlen (siehe Tesla). Und: Nicht die guten alten Bewertungskriterien, sondern die Hochstapler diverser dot.coms wurden abgelöst. Auch wenn die Aktienkurse in etlichen Branchen zuletzt wieder beängstigend gestiegen sind, Blasen sehen die Geldprofis noch keine. „Wir sind noch nicht im rot leuchtenden Bereich, aber im orangen“, meint Franz Gschiegl. Schuld an den luftigen Kurshöhen sind vor allem die Zinsen im Null- oder Negativbereich und die Suche der Anleger nach Alternativen.