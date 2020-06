Doping für die Weltwirtschaft

Handeln statt behandeln: Der Kampf gegen die Krise soll nun in eine neue Phase eintreten. Darüber waren sich die Finanzminister und Notenbankchefs der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G-20) am Wochenende in Sydney einig. „Das Wachstum ist zu gering, um unseren Bürgern zu Jobs zu verhelfen“, heißt es im Abschlussdokument von Sonntag. Deshalb soll das globale Wirtschaftswachstum in den nächsten fünf Jahren um gut zwei Prozent oder zwei Billionen Dollar angeschoben werden.

Damit setzen sich die G-20 erstmals ein in Zahlen gegossenes Ziel – das aber völlig unverbindlich bleibt. Sanktionen gibt es nicht und auch die Umsetzung bleibt vage: Erreicht werden soll der Konjunkturschub durch mehr Wettbewerb, Abbau von Handelsschranken und besseres Klima für Investitionen. Damit wird kaschiert, dass die USA mit Deutschland in dieser Frage überkreuz sind. In Berlin sieht man nämlich wenig Handlungsbedarf und will schon gar kein Geld ausgeben. Man werde die erfolgreiche Politik fortsetzen, kündigte Finanzminister Wolfgang Schäuble an. Und das heißt primär Sparsamkeit: „Die Bedingung für mehr Wachstum ist auch eine Fortsetzung des Abbaus der Defizite.“