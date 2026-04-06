Er gehörte zur Tennis-Weltspitze, heute ist Dominic Thiem Unternehmer und Investor. Der KURIER hat den 32-Jährigen in seinem Büro in Wien besucht und mit ihm über seine Karriere nach der Karriere gesprochen.

KURIER: Als Spitzensportler weiß man, dass die Karriere irgendwann enden wird. Wann haben Sie angefangen, sich Gedanken über die Zeit danach zu machen?

Dominic Thiem: Bei mir war das eher gegen Ende der Karriere. Da gab es Momente, in denen ich gemerkt habe, dass meine beste Zeit vorbei ist. Das lag vor allem an meiner Verletzung. Außerdem wusste ich immer, dass ich nicht spielen möchte, bis ich 40 Jahre alt bin.

Welche waren Ihre ersten Investments?

Das erste Investment war Neoh. Das Unternehmen war damals noch recht neu. Sie haben mir eine eMail geschrieben und gefragt, ob ich investieren und Markenbotschafter werden möchte. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich die Vision sinnvoll fand – nämlich den Zuckerkonsum im Alltag zu reduzieren. Am Platz ist es klar, dass man Zucker braucht. Das war noch während meiner Top-Zeit, aber es hat mir als erster Schritt für alles geholfen, das danach gekommen ist.

Wie wichtig ist es für Sie bei neuen Investments, dass diese auch zu Ihrer eigenen Marke passen?

Das ist sowieso das Wichtigste, dass es nichts ist, wofür ich mich verstellen muss. Und dass es mich wirklich interessiert. Für mich war relativ schnell klar, dass ich in drei Bereichen investieren möchte: Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sport. Heute haben alle meine Investments mit einer dieser drei Säulen zu tun.