Neue Thiemensionen im Burgenland: Dominic Thiem hilft künftig Talenten

Vielleicht kommt ein Nachfolger von Dominic Thiem irgendwann aus dem Burgenland? Es ist Thiem selbst, der mithelfen kann und will. Und zwar in der Talenteschmiede der Tennisakademie Burgenland, die künftig „Thiem Academy Burgenland“ heißt und in Oberpullendorf ihre Heimat hat.