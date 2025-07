Tennis-Stars in Oberpullendorf - und bald auch der Daviscup?

„Das Gustostückerl wurde in Rekordzeit errichtet“, weiß der Stadtchef. Und am Ende wurde es sogar richtig knapp. „Alles ging sich haarscharf aus, denn die behördlichen Genehmigungen sind erst ein paar Tage alt“, erzählt der Ortschef.

So unrealistisch ist dieser Wunsch gar nicht. Denn auch Günter Kurz, Präsident des burgenländischen Tennisverbandes (BTV), Hausherr des Sport-Hotels Kurz, auf dessen Gelände der Center Court erbaut wurde, und zugleich örtlicher Organisator der Tennis-Staatsmeisterschaften, meint: „Das steht in weiterer Folge auf unserem Plan und wäre Sinn des Investments.“ Schließlich habe man bereits jede Menge Erfahrung sammeln können: „Wir veranstalten diese Meisterschaften hier schon zum siebzehnten Mal. Heuer mit einem Rekord-Preisgeld von 66.685 Euro, im Jahr 2009 waren es noch 15.900 Euro. Auch daran sieht man, wie sich diese Veranstaltung in ihrer Wertigkeit entwickelt hat“, resümiert Kurz.