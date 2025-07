Weiter in Wimbledon: Ofner profitierte vom Unglück seines Gegners

So hätte sich Sebastian Ofner sein Weiterkommen in die 2. Runde von Wimbledon nicht gewünscht. Im Auftaktspiel gegen Hamad Medjedovic war alles offen, es stand 8:8 im Tie-Break.

Seinen Zweitrundengegner kennt Ofner ebenso bereits, der Steirer trifft auf den US-Mann Tommy Paul, die Nummer 13 der Setzliste.

Kein Burgenland für Ofner

Für die Win2day-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf (kurier.at und oetv.tv übertragen live) muss Ofner freilich absagen. Am Donnerstag ist der 29-Jährige in Wimbledon im Arbeitseinsatz. Fix im Einsatz im Burgenland ist Filip Misolic, der in der 1. Runde gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff verlor.