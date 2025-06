Wimbledon: Misolic verliert bei seiner Premiere gegen Struff

Filip Misolic hat seine Premiere im Hauptbewerb des Tennis-Rasen-Klassikers in Wimbledon am Montag verloren. Der 23-jährige Steirer musste sich dem Deutschen Jan-Lennard Struff nach 2:06 Stunden mit 2:6,7:5,3:6,3:6 beugen und konnte nicht wie erhofft nach drei Siegen in der Qualifikation den vierten nachlegen. Damit ist Sebastian Ofner, der am Dienstag auf den Serben Hamad Medjedovic trifft, letzter Österreicher im Einzel.

Für Misolic begann das Match gar nicht nach Wunsch: Er führte bei eigenem Aufschlag im Auftaktgame 40:0, musste aber noch das Break hinnehmen. Während Struff mit starker Aufschlagleistung gut ins Match fand, musste der Steirer zum 1:4 erneut sein Service abgeben. Nach nur 23 Minuten servierte der 35-jährige Deutsche zum 6:2 aus.