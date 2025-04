Oberpullendorf: Die 50-jährige Einkaufsstadt, die alles hat

Besonders bedeutend in der wechselvollen Geschichte des Ortes war eben das Jahr 1975, als Oberpullendorf offiziell zur Stadt erhoben wurde. Seither ist viel passiert – wirtschaftlich, gesellschaftlich und städtebaulich. Das Jubiläumsjahr lädt dazu ein, zu reflektieren, wie sich die Zukunft der Stadt entwickeln soll.

Vor 50 Jahren wurde Oberpullendorf zur Stadt ernannt – ein Meilenstein, der nicht nur zum Innehalten einlädt, sondern auch die Gelegenheit bietet, Bilanz zu ziehen. Was prägt Oberpullendorf, die 50-jährige Stadt, die vor 800 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde?

Ein Highlight des Jubiläumsjahres findet am 23. Mai in der HAK Oberpullendorf statt: Eine Ausstellung zur wirtschaftlichen Entwicklung von 1975 bis 2025 beleuchtet, wie sich die Stadt in den vergangenen fünf Jahrzehnten verändert hat.

„Es gab ja lange Zeit unseren Slogan: Die Einkaufsstadt, die alles hat“, erinnert sich ÖVP-Bürgermeister Johann Heisz im Gespräch mit dem KURIER. Oberpullendorf war lange das Einkaufszentrum des Mittelburgenlands – mit regem Handel entlang der Geschäftsstraßen. Doch heute kämpft die kleine Stadt – wie viele andere in Österreich – mit schwindenden finanziellen Mitteln und zunehmendem Leerstand. „Wenn ein Geschäft im Ort schließt, tut uns das weh“, bringt es Heisz auf den Punkt.

Die Wirtschaft soll wieder angekurbelt werden

Als Grund für den Leerstand spricht Heisz unter anderem die Konkurrenz des Online-Handels an. Für die Jugend ist der weitaus attraktiver als die Schaufenster in der Stadt: Es brauche eine Neugestaltung des Ortskerns, um die Wirtschaft anzukurbeln und für die Jugend attraktiv zu bleiben, so Heisz.