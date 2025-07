Tennisspektakel in Wien: Dominic Thiem kehrt in die Stadthalle zurück

Nun ist es fixiert: Vor dem Startschuss der Erste Bank Open wird in der Wiener Stadthalle auch wieder das längst bewährte Tie-Break-Turnier über die Bühne gehen. Und bei der Red Bull BassLine am 17. Oktober wird auch ein prominenter Mitstreiter vieler Jahre mit von der Tennis-Partie sein.

Das attraktive Turnier startete am Heumarkt und geht seit dem vergangenen Jahr in die Stadthalle über die Bühne. Sechs der besten Tennisspieler der Welt werden sich in einem kurzweiligen Tie-Break-Format auf der größten Tennis-Bühne Österreichs duellieren. Bisher trugen sich mit Alexander Zverev (2023 und 2024), der längst für das ATP-Turnier gemeldet hat, Karen Khachanov (2022) und Carlos Alcaraz (2021) drei klingende Namen in die Siegerliste des Spektakels ein - und auch heuer sollte das Event hochkarätig besetzt sein.