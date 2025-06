Zurück auf dem Tennisplatz: Thiem schlägt wieder in Wien auf

Gut möglich, dass die Erlaaer Straße in Wien auf Höhe der Nummer 56A am Samstag ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erlebt. Von der kleinen Mauer am Straßenrand sieht man nämlich – über den Parkplatz hinweg – ganz gut auf die zwölf offenen Tennisplätze des Better Tennis Center Alt Erlaa, wo am Wochenende ein Weltstar zu Gast sein wird.

Beim Final Four der Landesliga A trifft am Samstag im Halbfinale der SC Hakoah auf den Ober St. Veiter TC und der Wiener Athletiksport Club auf den Alt Erlaaer TC. Bei Letzterem spielt im zweiten Einzel niemand Geringerer als der US-Open-Sieger von 2020, Dominic Thiem.