Vor 30 Jahren: Die Dramatik vor Musters großem Triumph

Davor und danach erinnerte er sich auch gerne an Schmankerl rund um das Endspiel. „Das Ganze läuft wie ein Film ab“, erklärte Muster in einem KURIER-Gespräch. Filmreif war bereits der Vorabend des Triumphes. „Ich bin mit Ronnie Leitgeb (sein Manager, Anm.) weg von der Anlage in die Stadt gefahren, weil ich Abstand gewinnen wollte“, erinnerte sich Muster. „Ich hatte Lust auf chinesisches Essen. In Paris gibt es wahrscheinlich Hunderttausende chinesische Lokale. Wir haben ausgerechnet eines ausgewählt, in dem der Michael Chang auch drinnen gesessen ist.“