Jetzt schickt sich zumindest ein Duo an, um in die Spuren der drei wohl größten Spieler der Geschichte zu treten. Carlos Alcaraz und Jannik Sinner ließen am Sonntag keinen Zweifel offen, dass sie bei guter Gesundheit das Tennis über Jahre bewegen können. Nicht nur, weil sie mit 5:29-Stunden das bisher längste Endspiel der French-Open-Historie und das zweitlängste insgesamt spielten (nach Djokovic gegen Nadal bei den Australian Open 2012/5:53-Stunden), sondern wie sie es spielten.

Und es ist vielleicht Schicksal, dass Alcaraz mit exakt 22 Jahren, einem Monat und drei Tagen seinen fünften Grand-Slam-Titel feierte. Denn genauso alt, auf den Tag genau, war Nadal, der am 6. Juli 2008 in Wimbledon ebenfalls seinen fünften Major-Titel holte. Ein Fingerzeig?

Vergleiche, die einem immer wieder begleiten werden. Und dennoch sind ganz andere Zeiten angebrochen. Die Fachwelt ist sich einig, dass das Duo den Tennissport auf ein neues Level gehoben haben. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das nach den Big Three sagen würde, aber es ist schneller als je zuvor und auf einem Niveau, das man kaum glauben kann“, sagt die schwedische Legende Mats Wilander. Sein langjähriger Weggefährte Boris Becker tat sich überhaupt schwer, die fünf Sätze des Finales in einen zu fassen. „Was für ein Match, was für ein Drama, was für ein Niveau. Es ist nicht mit Worten zu erklären und zu begreifen.“