Showdown bei den French Open: Sinner gewinnt ersten Satz gegen Alcaraz

Carlos Alcaraz gewann den ersten Satz im großen Showdown in Paris nach 65 Minuten mit 6:4 . Auch zwei erfolgreiche Österreicher sind Zeugen im Publikum. Junioren-Siegerin Lilli Tagger , die mit Alex Vittur den selben Manager wie Sinner hat, ist ebenso im Stadion Chatrier wie Thomas Muster , der vor 30 Jahren triumphiert hat. Unter den Stargästen ist auch Filmlegende Dustin Hoffman .

Sinner ist nach seinen Triumphen bei den US Open und Australian Open 20. Matches in Folge bei Grand-Slam-Turnieren ungeschlagen, Finalprofis sind aber beide: Weder der Südtiroler (drei Titel) noch der Spanier (vier) haben jemals ein Grand-Slam-Endspiel verloren.

Wie eng ist ist, zeigten schon die ersten Games. Nach 20 Minuten stand es 1:1, nach einer halben Stunde 2:2, ehe Alcaraz mit dem siebenten Breakball doch das Break zum 3:2 gelang. Sinner gelang aber sofort das Re-Break. Am Ende blieb Sinner bei den Breakbällen cooler.

Wir halten Sie weiter am laufenden.