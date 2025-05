Nach Ende der Doping-Sperre: Riesen-Euphorie um Tennis-Star Sinner

Als sich Jannik Sinner am Montag nach seiner dreimonatigen Doping-Sperre wieder in der Öffentlichkeit auf einem Tennisplatz blicken ließ, kannte die Begeisterung keine Grenzen .

Bei einer Pressekonferenz gab Jannik Sinner, der am Samstag in das Turnier einsteigen wird, Einblick in sein Seelenleben und in die vergangenen drei Monate. Der 23-Jährige sprach über . . .

Das Comeback in Rom

„Ich muss zugeben, dass ich mit geringen Erwartungen in dieses Turnier gehe. Ich war so lange weg und habe keine Ahnung, wo ich im Moment genau stehe. Mein Ziel ist es einmal, hier in Rom die erste Runde zu überstehen. Und dann sehen wir weiter. Das große Ziel ist Paris."