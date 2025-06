Musetti gibt auf: Carlos Alcaraz steht im Finale der French Open

Schon vor den letzten beiden Spielen in Roland Garros stand fest: Auch bei den French Open wird die Generation der 1990er-Jahrgänge leer ausgehen. Carlos Alcaraz, der im Halbfinale am Freitag von einer Aufgabe des Italieners Lorenzo Musetti (2002 geboren) beim Stand von 4:6, 7:6,6:0 und 2:0 profitierte, ist ein 2003-Baujahr, Jannik Sinner wurde 2001 geboren – und Novak Djokovic, der am Freitagabend den Ranglisten-Ersten forderte, 1987.

Gewinnt Alcaraz am Sonntag das Finale (15 Uhr, live Servus TV, Eurosport), wäre dies der achte Titel der 2000er-Generation (bisher hält Sinner bei drei Titeln, Alcaraz bei vier).