"Andere Dimensionen": Warum der Titel in Paris über Sinner führt

Es ist fast beängstigend für die Gegner, die Jannik Sinner seine Spiele gewinnt. Sein ziemlich abgezogener Viertelfinalkontrahent Alexander Bublik sprach sogar von "anderen Dimensionen", in denen sich der Ranglisten-Erste schwebt. Am Freitag kann sich Altstar Novak Djokovic (19 Uhr, Servus TV, Eurosport) vielleicht ein Bild davon machen.

Und weil ja in Roland Garros gespielt wird, liegen Vergleiche mit Rafael Nadal ja auf der Hand. Allerdings hat er 23-Jährigen im Gegensatz zum Spanier (14 Triumphe!) noch keinen Titel vom größten Sandplatz-Event der Welt zuhause stehen. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der der Südtiroler seine ersten fünf Matches in Roland-Garros gewann, erinnerte stark an den spanischen Sandplatzkönig.

“Ich spiele gut, das sieht man”, sagt Sinner mit seiner typischen Art Understatement zu betreiben. Aber er weiß, im Gegensatz zu den anderen Halbfinalisten (zuvor spielen am Freitag Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti), war seine Qualifikation für die besten vier ein Spaziergang.