Tennis: Erste Bank Open in Wien mit neuer Halle

Das ATP-500-Event, das heuer vom 18. bis 26. Oktober stattfindet, bot in den vergangenen vier Jahren mit dem Zelt auf dem Heumarkt schon einen zweiten Schauplatz.

Die Verlegung in die Marx Halle macht auch aus einem anderen Grund Sinn, denn bis zum Jahr 2030 soll ja in unmittelbarer Nachbarschaft die neue Arena fertiggestellt werden. Dann wird man aus dem 15. in den 3. Bezirk übersiedeln.