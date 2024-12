Erste Zusage für Wien-Klassiker: Ein Tennis-Superstar für die Stadthalle

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich nächstes Jahr wieder in Wien dabei sein werde, weil es ein sehr besonderes Turnier für mich ist. Es ist immer schön, im deutschsprachigen Raum zu spielen. Ich habe 2021 das Turnier schon einmal gewonnen und hoffe, dass ich nächstes Jahr zum zweiten Mal in Wien erfolgreich sein kann“, erklärt Zverev, der die Wiener Stadthalle nach seinem zweiten Sieg in Folge beim Show-Event Red Bull BassLine auch heuer nicht mit leeren Händen verlassen hat.

In Topform

Zverev präsentierte sich am Jahresende 2024 generell in blendender Spiellaune und holte in Paris-Bercy seinen zweiten Titel bei einem ATP-Masters-1000-Turnier, nachdem er in der abgelaufenen Saison bereits im Mai beim Sandplatz-Klassiker in Rom triumphiert hatte. Und auch danach überzeugte Deutschlands Nummer eins bei den ATP-Finals in Turin mit starken Auftritten und dem Vorstoß ins Halbfinale.