Start-up-Finanzierung: Österreich rutscht hinter Ukraine zurück

Europäische Start-ups haben im Vorjahr fast 62 Mrd. Euro an Risikokapital eingesammelt. Das ist zwar deutlich weniger als in den Rekordjahren 2021 (88 Mrd.) und 2022 (75 Mrd.), bedeutet laut European Start-up-Barometer der Beratungsgesellschaft EY aber eine Stabilisierung. Der Markt pendle sich nach dem Abschwung wieder „auf einem hohen Niveau“ ein, heißt es in dem Bericht, allerdings unter neuen Spielregeln. Investorinnen und Investoren agieren deutlich selektiver, prüfen intensiver und die Prozesse dauern länger. Kapital fließt zunehmend in weniger, dafür größere Finanzierungsrunden. So ist die Anzahl der Deals gegenüber 2024 um 16 Prozent auf 7.738 gesunken – bereits das zweite Rückgangsjahr in Folge.

Mehr Substanz gefragt „Investoren bündeln ihr Kapital, fokussieren sich stärker auf substanzielle Geschäftsmodelle und bevorzugen Unternehmen, die robuste Fundamentaldaten und klare Skalierungsperspektiven vorweisen können“, analysiert Florian Haas, Head of Start-up bei EY Österreich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christina Haeusler Florian Haas, Start-up-Experte EY

Großbritannien mit Abstand wichtigster Start-up-Standort Europas wichtigster Start-up-Standort bleibt mit Abstand Großbritannien vor Deutschland und Frankreich. Trotz Rückgängen vereint der britische Markt mit rund 19 Mrd. Euro Volumen (-9 %) und insgesamt 2.338 Finanzierungsrunden (-21 %) mehr Investitionen und Volumen auf sich als Deutschland und Frankreich zusammen. Laut EY profitiert der Standort von einer ausgeprägten Dichte an internationalen Investoren, einem starken Universitäts- und Forschungsumfeld, konsequenten Scale-up-Programmen und einer seit Jahren etablierten Rolle als europäisches FinTech-, DeepTech- und KI-Zentrum. Inhaltlich dominierten im Vorjahr vor allem drei Themen: Künstliche Intelligenz (KI), DefenceTech (Verteidigungsindustrie) sowie ClimateTech (Klima- und Energie).