Doka baut am Roten Meer neuen Rekord-Wolkenkratzer

Das Unternehmen zählt zu den Weltmarktführern in Sachen Schalungsbau. Vom Einfamilienhaus-Keller, über Tunnel- und Brückenbau bis zum Super-Hochbau reicht das Tätigkeitsfeld – reich garniert mit Vorzeigeprojekten. In den 1950er-Jahren noch Lieferant von Schalungsplatten für Donaukraftwerke, ist die Doka heute in mehr als 70 Ländern vertreten und zählt mehr als 6000 Mitarbeiter. 2012 lag der Umsatz bei rund 850 Millionen Euro. "Für heuer budgetieren wir mit einem vorsichtigen Plus von fünf bis sechs Prozent", sagt Kurzmann.

Der Kingdom Tower wird einen "mittleren zweistelligen Millionen-Betrag" in die Firmenkasse spülen. Viel Gerät wird extra geplant und gefertigt. Bis 970 Meter Höhe kommt die Klettertechnik zum Einsatz. Eigens konstruierte Schilde halten Windspitzen bis 200 km/h stand. Mit einer Fläche von mehr als 530.000 Quadratmetern soll der Wolkenkratzer bis 2017 fertig sein. Rohbau-Kosten für den Turm: rund eine Milliarde Euro.

Die Grenzen des Machbaren sind damit aber noch nicht erreicht: In der Golf-Region ist schon vom Projekt "The Mile" ("Die Meile") die Rede, das eine Gebäudehöhe von 1,4 Kilometer anstrebt.