Do&Co lässt Coronakrise weiter hinter sich

Auch andere Neukunden seien hinzugekommen, wie etwa die Bordverpflegung von All Nippon Airways ex Frankfurt und München, so die Firma. An diesen zwei Standorten sorgt das Unternehmen seit November 2021 auch für die Verpflegung für Etihad Airways. Nach drei Geschäftsquartalen sind die Umsätze im "Airline Catering" um über 160 Prozent auf 352,18 Mio. Euro gestiegen.

Auch im Bereich "International Event Catering zogen die Umsätze nach massiven Einbußen im Jahr 2020 wieder deutlich an. Mehrere Sportgroßveranstaltungen wie die Fußballeuropameisterschaft, die Tennisturniere ATP Masters in Madrid aus der Masters 1000 Serie und das ATP Vienna aus der World Tour Series 500 in Wien, das Golfturnier Acciona Open de España in Madrid, das CHIO Reitsportturnier in Aachen sowie die Beachvolleyball Europameisterschaften in Wien sorgten für einen Umsatzanstieg von 218 Prozent auf 93,53 Mio. Euro. In der Division "Restaurants, Lounges & Hotel" haben sich die Erlöse in den ersten drei Quartalen 2021/2022 auf 49,26 Mio. Euro fast verdoppelt.