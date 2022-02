dm-Gründer Götz Werner ist tot

Götz W. Werner, der Gründer der Drogeriemarktkette dm-drogerie markt, ist tot. Das vermeldete heute der Konzern. Laut seinem Sohn Christoph Werner, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von dm, ist sein Vater friedlich verstorben.

Werner Götz wurde 1944 als Sohn eines Drogisten in Heidelberg geboren. Nach einer Drogistenlehre stieg er zunächst in die väterliche "Drogerie Werner" ein. 1969 verließ er die Heimatstadt und trat in das Karlsruher Unternehmen "Drogerie Roth" ein, weil seine Ideen in der Heimat keinen Anklang fanden.

1973 entschied er sich, den dm-drogerie markt zu gründen. Heute ist das Unternehmen in 14 Ländern aktiv, hat 66.000 Mitarbeitende und einen Umsatz von 12,3 Milliarden Euro.

2008 verabschiedete sich Werner aus der operativen Verantwortung. Danach setzte er sich intensiv für seine Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens ein.

2005 beauftragte die Universität Karlsruhe mit der Leitung des Interfakultativen Instituts für Entrepreneurship und verlieh ihm den Professoren-Titel.