Dividenden-Rekorde: Ausgeschüttet wird wie noch nie

Wie haben sich die Weltregionen entwickelt?

Das größte Stück vom globalen Kuchen fällt in den USA ab, wo 40 Prozent der weltweiten Dividenden ausbezahlt werden. In Europa (ohne Briten) ist es ein Fünftel. In abgelaufenen Jahrzehnt, seit 2009, gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen: In Japan stiegen die Dividenden um 137 Prozent, in den USA um 136 Prozent – sie haben sich also jeweils mehr als verdoppelt.

Europa hinkt nach: Die Dividenden sind im selben Zeitraum um gut ein Drittel (35 Prozent) gestiegen. Im Vorjahr gab es das größte Plus in den Niederlanden und Italien. Frankreich verzeichnete ein Rekordjahr. Schlusslicht war Deutschland, wo Daimler und BMW weniger ausschütteten.