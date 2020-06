Dividende dividiert AK und Industrie auseinander

Aus Unklarheit darüber, wie es mit der Konjunktur weitergeht, haben die Unternehmen im Vorjahr weniger in neue Maschinen oder Werke investiert. Das sei mit ein Grund, warum ein höherer Gewinnanteil an die Aktionäre überwiesen wurde, meinen Analysten. Doch nicht in allen Wirtschaftsphasen sollten Aktionäre auf fette Dividenden pochen, mahnen Anlage-Experten. Brummt die Konjunktur, sollten die Unternehmen lieber höhere Gewinnanteile in neue Märkte und Werke stecken. Das komme den Aktionären in Form steigender Kurse zugute.