DiTech: Gutscheine werden derzeit nicht eingelöst

Sanierungsfall. Am Freitag, wird der Wiener Computerhändler DiTech beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren anmelden. Wie berichtet, soll ein polnischer Investor bei DiTech einsteigen. Ein Vorvertrag ist bereits unterschrieben, die finale Unterschrift soll aber nach wie vor fehlen. Die Zeit drängt, auch wenn DiTech-Sprecher Mario Gündl nichts von einem Stichtag am Freitag wissen will. Gündl: "Zur Not würde es auch reichen, wenn der Investor am Montag den Vertrag unterschreibt."