DiTech-Konkurs beendet: 2,65 Millionen Euro für Gläubiger

„Das Verfahren hat für eine Firma dieser Größe lange gedauert, aber die Quote ist für ein Handelsunternehmen und für eine Liquidation ganz ordentlich“, sagt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform. Im Schnitt erhalten Gläubiger in einem Insolvenzverfahren zehn bis zwölf Prozent Quote. „Die DiTech-Pleite sollte allen Start-up-Unternehmern eine Warnung sein. Auch sie müssen sich mit dem grundlegenden Einmaleins, das ein Kaufmann beherrschen muss, beschäftigen“, sagt Weinhofer.

DiTech sei umsatzmäßig sehr schnell gewachsen, aber das Rechnungswesen konnte dabei nicht mithalten. „Die Mängel in der Buchhaltung haben letztlich zum Konkurs geführt“, sagt Weinhofer.

Über die Rolle des DiTech-Bilanzprüfers gab es geteilte Meinungen. Ein Gutachter der finanzierenden Banken ortete Schadenersatzansprüche gegen den Bilanzprüfer, ein Gutachter des Masseverwalters aber nicht.