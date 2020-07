Disney: Micky Maus kann - trotz Corona - wieder arbeiten

Der Countdown läuft: Heute sperrt Walt Disneys Magic Kingdom in Orlando/Florida wieder auf. Viele eingefleischte Fans wissen schon ganz genau, was sie als erstes tun werden. Zum Beispiel die Main Street entlanggehen, das ikonische, frisch renovierte Cinderella-Schloss mit den Türmchen in royalem Blau und edlem Gold unter die Lupe nehmen. Anschließend geht es mit einer Micky-Mouse-Zimtrolle in der Hand auf zu den nächsten Attraktionen. Doch nicht alle sind von der Wiedereröffnung begeistert. Florida, der Sunshine State, ist der neue Corona-Hotspot der USA, mit mehr als zuletzt 11.000 Neuinfektionen pro Tag. Nur ein US-Bundesstaat hat seit März höhere Tageswerte verzeichnet: New York, aber das war Anfang April. Tausende Schauspieler des Parks haben eine Petition unterschrieben, dass der Start verschoben werden sollte. Doch das hat nichts genutzt: Das "Magic Kingdom" und das "Animal Kingdom" sperren auf.