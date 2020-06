Diskont-Milliarden gegen die Schuldenkrise

Unvorstellbare 350 Milliarden Euro hoch ist der Schuldenberg Griechenlands. In Fünf-Euro-Scheinen aufeinandergestapelt wäre er 8400 Kilometer hoch. Ein paar Kilometer davon könnte die Europäische Zentralbank ( EZB) abtragen. Seit Mai 2010 hat sie griechische Staatsanleihen im Volumen von etwa 50 Milliarden Euro gekauft, dafür aber nur höchstens 39 Milliarden gezahlt, weil die Kurse dieser Papiere in den Keller gestürzt waren.

Verkauft sie diese Papiere zum Einstandspreis an den Eurorettungsschirm EFSF, kann EZB-Chef Mario Draghi gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erlegen: Er wird die Papiere los, ohne Verluste befürchten zu müssen. Und er kann sich elegant an einem Forderungsverzicht gegenüber Griechenland beteiligen. Der EFSF wiederum würde Griechenland einen Kredit gewähren, damit das Land die eigenen Anleihen zurückkaufen kann. So wären aus ursprünglich 50 höchstens 39 Milliarden Euro Schulden geworden.