Digitalsteuer-Zwist zwischen der EU und den USA spitzt sich zu

Der Handelsstreit der USA mit der EU weitet sich auf Steuern aus: Die EU-Kommission stärkt nun jenen Mitgliedstaaten, die eine Digitalsteuer eingeführt haben oder planen und deshalb unter Beschuss durch die USA geraten sind, den Rücken.

Die Kommission würde ihre eigenen Digitalsteuer-Konzepte aus der Schublade holen, falls die Reiche-Staaten-Denkfabrik OECD keine globale Lösung zustande brächte, sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Donnerstag.

Und das wird immer wahrscheinlicher, denn US-Finanzminister Steven Mnuchin hat in einem Brief an die OECD deren Reformideen grundlegend infrage gestellt. Die USA seien zwar für eine globale Lösung. Allerdings dürften „seit langer Zeit tragende Säulen des internationalen Steuersystems“ nicht infrage gestellt werden – etwa, wenn Umsätze statt Gewinne besteuert werden sollten. Mnuchin schlug Ausnahmen vor.

OECD-Chef Angel Gurria gab sich überrascht: Die US-Ideen seien in den Beratungen bisher nie zur Sprache gekommen. Dadurch gerate der enge Zeitrahmen in Gefahr, den sich die 135 beteiligten Länder gesetzt hätten.