Digitalisierung: Warum Österreichs Banken hinterher hinken

Aus Sicht von Hilbert sind diese Dinge aber nur die Basics. „Eine Bank weiß sehr viel über ihre Kunden. Sie kann dies – mit Erlaubnis der Kunden – zu ihrem Vorteil nutzen und zusätzliche, rentable Dienstleistungen anbieten.“ Dazu würden etwa bei KMU Steuerberatung oder Buchhaltung zählen.

„Es gibt schon Banken in Europa, etwa in den Niederlanden, die solche Services anbieten. Heimische Banken liegen, was die Möglichkeiten der Digitalisierung betrifft, im Mittelfeld.“ Unter den neun untersuchten heimischen Banken sei die Erste Bank wegen veränderter Filialkonzepte und der Onlineplattform George führend.

Mehr Mut

Generell wünscht sich Hilbert mehr Mut auf Seite der Entscheidungsträger. Andere Industrien wie etwa der Einzelhandel seien in ihrem Denken schon viel weiter. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für entsprechende Investitionen, weil die Geschäfte gut liefen. Denn die Herausforderung für die Banken sei groß: Sie müssen laut Studie Wege finden, um ihre digitale Transformation parallel zum regulären Bankbetrieb zu steuern.

Und durch den Generationenwechsel in den Häusern finde auch ein kultureller Wandel statt. Denn entscheidend werde nicht nur sein, auf neue Technologien zu setzen, sondern auch die Denk- und Arbeitsweisen anzupassen.