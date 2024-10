IKT-Branche fordert "Digitalisierungsmilliarde" für die Verwaltung

Die heimischen Telekom- und IT-Unternehmen wünschen sich von der künftigen Regierung eine Verdoppelung der Digital-Investitionen in die öffentliche Verwaltung von derzeit jährlich 500 Mio. auf 1 Mrd. Euro. Im Gegenzug würden die Netzbetreiber auf zukünftige Breitbandförderungen verzichten und die notwendigen Investitionen selbst stemmen. Sollten die Investitionen nicht erhöht werden, drohe ein Ausfall staatlicher Leistungen, warnt der Branchenverband " Digitaloffensive Österreich" .

Siemens-Chefin: Hochleistungsstaat Österreich

"1 Mrd. Euro statt bisher 500 Mio. Euro pro Jahr Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung sind sinnvoll und notwendig, um den modernen Hochleistungsstaat Österreich für die kommenden Jahre abzusichern und gleichzeitig kosteneffizienter zu machen", so Siemens-Austria-Chefin Patricia Neumann am Freitag laut Presseaussendung.