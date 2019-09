Wie das Handy zum Schlüssel wurde

Nachgefragt: Ein Wettrennen mit Einbrechern und Hackern

KURIER: Statistisch müsste so gut wie jeder Österreicher EVVA-Schlüssel in der Tasche haben. Stimmt das?

Stefan Ehrlich-Adám: Ich glaube schon. Aber es gibt EVVA-Produkte nicht nur in Österreich. Wir haben das Google-Headquarter in Asien, das Juventus-Stadion in Turin oder das Kreuzfahrtschiff "Queen Mary" ausgestattet; viele Projekte zeigen, dass wir international gut aufgestellt sind.

Welche Rolle spielt Elektronik?

Die Welt, aus der wir kommen, ist die Mechanik. Seit ungefähr 25 Jahren hält Elektronik vermehrt Eingang in unsere Welt der Schlösser. Wir arbeiten mit am Markt erhältlichen Chips und Prozessoren und entwickeln daraus Schließsysteme. Unser Auftrag ist es, Mechanik und Elektronik so kreativ zu kombinieren, dass es dem Kunden den größten Nutzen bringt.

Bei digitalen Systemen gibt es Sorgen, dass Hacker eindringen könnten. Zu Recht?

Sobald Software ins Spiel kommt, ist man Angriffen ausgesetzt. Das ist in der Mechanik genauso, auch dort müssen wir up-to-date sein, ein ständiges Wettrennen mit Einbrechern. In der Elektronik muss man besonders Acht geben, dass die Software so sicher wie möglich ist. Unser System AirKey – wo das Handy als Schlüssel fungiert – ist in unseren Augen das sicherste von der Verschlüsselung und Softwaretechnologie.

Welche Rolle spielt Digitalisierung in der Produktion?

Digitalisierung muss eine Rolle spielen – nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seit Längerem. Wenn wir ein neues System auf den Markt bringen, erfolgt die Produktion meistens die ersten Jahre in reiner Handarbeit. Wenn das System etabliert ist, automatisieren wir einzelne Produktionsschritte.

Was bringt die Zukunft?

Sie denken vielleicht an Biometrie, die in unserer Industrie als Identifikationsmerkmal präsent ist. Fingerprint, Irisscan, Handvenen oder Gesichtsgeometrie, all das ist möglich. Solche Lösungen haben einen Sinn, wo Objekte besonders gesichert und Zutritte protokolliert werden müssen. Bei einem Gebäude, wo 3.000 Mitarbeiter ein- und ausgehen, wäre biometrische Kontrolle zu aufwändig. Diese Rechenleistung, sodass das schnell geht, ist heute noch nicht machbar.