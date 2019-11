BMW Motorenwerk Steyr: Wenn Rocky die schwere Last trägt

Um den Variantenreichtum bei den Antrieben zu beherrschen, werden unter anderem in Logistik und Produktion Datenhandschuhe verwendet. Daniel Grundwürmer, Leiter für Materialversorgung am Standort, demonstriert das Prinzip. Er steht vor bunten Plastikkisten, die mit vielen kleinen Teilen befüllt sind. Auf seinem Monitor sieht er, welche der Teile für den nächsten Motor benötigt werden. Flink sammelt er die Komponenten zusammen. Bevor sie in die Montage transportiert werden, gleicht Grundwürmer noch mithilfe des Datenhandschuhs ab, ob er die richtigen Teile beisammen hat. Wäre dies nicht der Fall, ertönt ein Warnsignal. Ähnliches geschieht ein Stockwerk tiefer beim Verbau der Komponenten.

1,5 Millionen Teile

Täglich werden durch 700 Mitarbeiter in der Logistik mehr als 1,5 Millionen Teile bewegt. Beim Transport von bis zu einer Tonne schweren Containern ist seit November ein selbstfahrender Roboter unterwegs, der von BMW entwickelt wurde. „Wir nennen ihn Rocky“, sagen die Mitarbeiter lachend. „Er macht das, was wir wollen.“ Kleinere Befehle könnten sie selbst programmieren. Rocky navigiert flankiert von Funksendern zur Vermeidung von Zusammenstößen und ausgestattet mit digitalen Karten durchs Werk. Im Endausbau soll es vier Rockys geben.