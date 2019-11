App, Drohne, Roboter: Neue Helfer im Wald

Das ist besonders wichtig in der Schutzwaldbeurteilung. Da gibt es viele steile, gefährliche Flächen. Das könnten Drohnen machen. ÖBf-Mitarbeiter müssten nur die Aufnahmen analysieren und sich nicht in riskante Gebiete vorwagen.

Für ÖBf-Vorstand Freidhager darf die digitale Entwicklung aber nicht hier stehen bleiben. Wohin also kann die Reise noch gehen? „Mich interessiert die Frage der Lastendrohnen. Sie könnten Werkzeuge in den Wald fliegen oder geschossenes Wild an die Forststraße bringen. Und als Vision: Vielleicht erleben wir es noch, dass es einmal Roboter gibt, die man in die sehr gefährlichen Holznutzungen hineinschicken kann. Windwürfe in steilen Lagen zum Beispiel. Das wäre wirklich ein Quantensprung für die Sicherheit unserer Waldarbeiter.“