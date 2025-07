Fast jeder Fünfte hat Probleme mit Online-Überweisungen

Bei Schäden gehen Betroffene aber oft leer aus. AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic sieht deshalb Handlungsbedarf . Sie will Banken und Zahlungsdienstleister stärker in die Pflicht nehmen.

Mehr als 20 Prozent gehen leer aus

Drei Viertel der Betroffenen hatten Betrugsschäden bis zu 600 Euro zu verzeichnen. Die Banken sprangen laut der AK aber nur in jedem dritten Fall voll ein. 25 Prozent bekamen nur einen Teil ersetzt. 22 Prozent gingen überhaupt leer aus.

Rein gesetzlich seien Banken sehr weitreichend zur Haftung verpflichtet, sagt AK-Konsumentenschützerin Zgubic. Das gelte nur dann nicht, wenn die Kunden grob fahrlässig gehandelt haben. In der Praxis sei aber oft die erste Reaktion, die Haftung abzulehnen und sich darauf zu berufen, dass die Transaktionen von Kunden autorisiert worden seien.

Beim Bankenverband stellt man das nicht in Abrede. Er verstehe die Kritik der AK, es liege aber auch in der Verantwortung der Konsumenten, wenn eine Transaktion freigegeben werde, sagt Generalsekretär-Stellvertreter Michael Ernegger. Betrugsopfer würden sich leider oft dazu verleiten lassen. Man versuche in der Regel in Erfahrung zu bringen, wie der Betrugsfall vor sich gegangen sei, sagt Ernegger: "Es kommt immer auf den Einzelfall an."