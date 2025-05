Auf der gefälschten Seite wird den Nutzerinnen und Nutzern laut BK vorgespiegelt, sie könnten sich ein attraktives Geschenk – oft ein hochwertiges Elektrogerät – aussuchen. Im weiteren Verlauf der "Bestellung" werden Kreditkartendaten oder andere sensible Zahlungsinformationen abgefragt. Nach deren Eingabe kommt es in vielen Fällen zu unautorisierten Abbuchungen vom Konto der Betroffenen. Der Schaden ist oft erheblich.

Keine Links in verdächtigen Nachrichten anklicken

Das Bundeskriminalamt wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass seriöse Unternehmen niemals per SMS oder E-Mail zur Eingabe sensibler Daten auffordern. User sollten keine Links in verdächtigen Nachrichten anklicken und keine Anhänge öffnen. Passwörter und TANs sollten nie, weder per Mail noch über einen Link noch telefonisch, weitergegeben werden. Nachrichten sollten zunächst geprüft werden, zum Beispiel, ob man überhaupt Kunde des Unternehmens ist.

Schließlich sollten ausschließlich offizielle Websites oder Apps genutzt werden, um Inhalte zu überprüfen, und bei Unsicherheit der Kundendienst direkt kontaktiert werden.